Нацбанк оштрафовал ПриватБанк почти на 2 млн грн: причина

НБУ оштрафовал ПриватБанк и Универсальный дата центр за нарушения, обнаруженные во время мониторинга

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Национальный банк применил меру влияния к АО КБ "ПриватБанк" в виде штрафа на сумму 1,7 млн грн. Об этом сообщает НБУ.

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ПриватБанк был оштрафован за выявленные в ходе планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций.

Нацбанк также оштрафовал ООО "Универсальный дата центр" за несвоевременное представление регулятору отчетности по деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года на сумму 170 000 грн.

Решения о применении этих мер вступили в силу с 21 октября 2024 года.

Уплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.