Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную Сергею Параджанову

Фото: Нацбанк

Национальный банк в среду, 4 сентября, ввел в обращение памятную монету "Сергей Параджанов", которая продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Ее выпустили в честь 100-летия со дня рождения художника. Об этом сообщает НБУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Сергей Параджанов – гений, режиссер, эстет, визионер, вошедший в историю кинематографа как представитель волны украинского поэтического кино", – подчеркивают в Нацбанке.

Монета номиналом в пять гривен изготовлена из серебра 925 пробы. Элемент отделки – патинирование. Тираж монеты – до 7500 штук.

На аверсе на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение плода граната в разрезе, его зерна. Представленный образ – это своеобразная аллюзия обнаженной души маэстро, в которой огромное место было отведено Украине, где он некоторое время жил и работал.

На реверсе монеты представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также мастерски созданный коллаж из фрагментов его работ — как отражение мира художника, его жизненного пути. Вверху над композицией надписи "Сергей Параджанов", "100".

Приобрести памятную монету "Сергей Параджанов" можно будет с 10 сентября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.