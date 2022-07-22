Нацбанк выпустил монету, посвященную ВСУ — фото, видео

Национальный банк Украины 22 июля ввел в обращение памятную монету "Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины", сообщает пресс-служба НБУ.

Монета посвящена особому роду сил ВСУ, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

"Слоганом Сил специальных операций ВСУ избран боевой лозунг Святослава Храброго "Иду на вы!", который в современных реалиях стал символом победы, мужества и благородства воинов, готовых защищать Родину", — говорится в сообщении.

Монета номиналом 10 грн сделана из сплава на основе цинка и покрыта никелем. Тираж – 1 млн штук.

На аверсе монеты размещены: эмблема Сил специальных операций ВСУ, справа от которой – малый Государственный герб Украины; надписи: вверху – Украина, внизу – номинал 10 гривень и год чеканки монеты 2022; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка (слева от номинала).

На реверсе монеты размещена символическая композиция: на фоне абриса образа Святослава Храброго с мечом и щитом изображен боец Сил специальных операций ВСУ; по кругу надпись: Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.

11 июля НБУ ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.

В планах НБУ есть продолжение серии монет, посвященных родам войск ВСУ, и новая серия монет с изображением городов, общин и городков, которые противостояли и противостоят российской агрессии.

Наталия Софиенко

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