НБУ отреагировал на расследование о владельцах микрокредитной сети Манучаровых

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Национальный банк признал деловую репутацию владельцев существенного участия ООО "Тайм Кредит" и ООО "Просто Позика" Андрея и Наталии Манучаровых и этих финансовых компаний небезупречной. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Решение было принято после расследования "Схем" о том, что еще в 2014 году Манучаровы получили российское гражданство, а их сын – депутат-"единорос" – живет в Крыму и активно поддерживает вторжение России в Украину.

НБУ получил подтверждение наличия у Андрея и Натальи Манучаровых гражданства и налогового резидентства Российской Федерации, что согласно законодательству "является признаком их небезупречной деловой репутации, что, соответственно, является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний".

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решения 22 августа 2024 года. Они вступают в силу со дня их принятия.

Признание деловой репутации небезупречной дает основания НБУ для применения мер воздействия, предусмотренных статьей 48 Закона "О финансовых услугах". Эта статья, в частности, предусматривает возможность прекращения лицензии.

"Просто Позика" – фирма, основанная в 2014 году, с более чем 30 филиалами по всей Украине. В официальных реестрах владельцами компании указаны два гражданина Украины: Андрей Манучаров, которому принадлежит 90% фирмы, и Евгений Слюсар – 10%.

Андрей Манучаров работал в Украине и на государственной службе – возглавлял государственное объединение "Укрморпорт", которому подчинялись 19 морских портов.

Микрокредитная организация "Тайм Кредит" насчитывает не менее 11 представительств по всей Украине. Наталья Манучарова зарегистрировала его уже после получения гражданства РФ.