НБУ відреагував на розслідування про власників мікрокредитної мережі Манучарових

Нацбанк ухвалив рішення щодо мережі компаній "Просто Позика" та "Тайм Кредит"

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Національний банк визнав ділову репутацію власників істотної участі ТОВ "Тайм Кредит" і ТОВ "Просто Позика" Андрія й Наталії Манучарових і цих фінансових компаній небездоганною. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Рішення ухвалено після розслідування "Схем" про те, що ще у 2014 році Манучарови отримали російське громадянство, а їхній син – депутат-"єдинорос" – живе у Криму й активно підтримує вторгнення Росії в Україну.

НБУ отримав підтвердження наявності в Андрія та Наталії Манучарових громадянства й податкового резидентства Російської Федерації, що, згідно із законодавством, "є ознакою їх небездоганної ділової репутації, що, відповідно, є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній".

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення 22 серпня 2024 року. Вони набирають чинності з дня їх ухвалення.

Визнання ділової репутації небездоганною дає підстави НБУ для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 Закону "Про фінансові послуги". Ця стаття, зокрема, передбачає можливість припинення ліцензії.

"Просто Позика" – фірма, заснована у 2014 році, з більше ніж 30 філіями у всій Україні. В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України: Андрій Манучаров, якому належить 90% фірми, та Євгеній Слюсар – 10%.

Андрій Манучаров працював в Україні й на державній службі – очолював державне об'єднання "Укрморпорт", маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

Мікрокредитна організація "Тайм Кредит" налічує щонайменше 11 представництв у всій Україні. Наталія Манучарова зареєструвала її вже після отримання громадянства РФ.