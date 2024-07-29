"Схеми" знайшли російські паспорти у власників мережі, де українці масово позичають гроші

"Просто Позика" та "Тайм Кредит", власниками яких є подружжя Манучарових, працюють у всій Україні

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Українці масово позичають гроші у мережі компаній, власниками яких є подружжя громадян Російської Федерації, а їхній син – депутат-"єдинорос" – живе у Криму й активно підтримує вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

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Йдеться про компанії "Просто Позика" та "Тайм Кредит", які належать громадянам України Андрію Манучарову та його дружині Наталії. Журналісти виявили, що ще у 2014 році Манучарови отримали російське громадянство.

Перед цим Андрій Манучаров встиг попрацювати в Україні на державній службі – очолював державне об'єднання "Укрморпорт", маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

"Просто Позика" – фірма, заснована у 2014 році, з більше ніж 30 філіями у всій Україні, від Волині до Дніпропетровської області. Пропонує кредити від 2000 до 50 000 грн готівкою та з обслуговуванням вдома.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України: Андрій Манучаров, якому належить 90% фірми, та Євгеній Слюсар – 10%.

В аудиторському звіті "Просто Позики", надісланому до Національного банку, компанія відхрестилась від усього, пов'язаного з Росією. Наприклад, що вони не мають клієнтів з Росії та Білорусі й взагалі не ведуть "жодних комунікацій з резидентами РФ".

Журналісти встановили, що й дружина Андрія Манучарова Наталія після отримання громадянства РФ зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит", яка налічує щонайменше 11 представництв у всій Україні.

У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами, такими як згадані "Просто Позика" чи "Тайм Кредит".

Фактично ця постанова каже про те, що росіяни не мають права володіти часткою в фінансових небанківських компаніях, натомість мають призначити замість себе довірену особу. Її кандидатуру мав би затвердити Нацбанк.

На запит "Схем" у Нацбанку повідомили, що "Просто Позика" і "Тайм Кредит" не зверталися до них щодо призначення такої довіреної особи.

Ба більше, навесні 2024 року Національний банк продовжив ліцензії для здійснення діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит" на необмежений термін.

Зібрані факти щодо власників мікрокредитного бізнесу в Україні з російськими паспортами журналісти озвучили представнику НБУ.

Там відповіли, що Національний банк поки що не має інформації, яка могла б свідчити про наявність в Андрія та Наталії Манучарових громадянства Російської Федерації. З огляду на інформацію, наведену у журналістському запиті, "Національний банк надішле запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства з метою отримання додаткової інформації".

У разі підтвердження інформації НБУ "матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації та ділової репутації ТОВ "Просто Позика" і ТОВ "Тайм Кредит" небездоганною та надалі для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 Закону "Про фінансові послуги", додали в НБУ.

Ця стаття, зокрема, передбачає можливість припинення ліцензії.