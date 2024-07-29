"Схемы" нашли российские паспорта у владельцев сети, где украинцы массово занимают деньги

"Просто Позика" и "Тайм Кредит", владельцами которых являются супруги Манучаровы, работают по всей Украине

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Украинцы массово занимают деньги у сети компаний, владельцами которых является супружеская пара граждан Российской Федерации, а их сын – депутат-"единорос" – живет в Крыму и активно поддерживает вторжение России в Украину. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

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Речь идет о компаниях "Просто Позика" и "Тайм Кредит", принадлежащих гражданам Украины Андрею Манучарову и его жене Наталье. Журналисты обнаружили, что еще в 2014 году Манучаровы получили российское гражданство.

Перед этим Андрей Манучаров успел поработать в Украине на государственной службе – возглавлял государственное объединение "Укрморпорт", которому подчинялись 19 морских портов.

"Просто Позика" – фирма, основанная в 2014 году, с более чем 30 филиалами по всей Украине, от Волыни до Днепропетровской области. Предлагает кредиты от 2000 до 50 000 грн наличными и с обслуживанием на дому.

В официальных реестрах владельцами компании указаны два гражданина Украины: Андрей Манучаров, которому принадлежит 90% фирмы, и Евгений Слюсарь – 10%.

В аудиторском отчете "Просто Позика", отправленном в Национальный банк, компания открестилась от всего, связанного с Россией. К примеру, что они не имеют клиентов из России и Беларуси и вообще не ведут "никаких коммуникаций с резидентами РФ".

Журналисты установили, что и жена Андрея Манучарова Наталья после получения гражданства РФ зарегистрировала микрокредитную организацию под названием "Тайм Кредит", насчитывающую по меньшей мере 11 представительств по всей Украине.

В мае 2022 года Национальный банк Украины издал постановление, которым запретил гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями, такими как упомянутые "Просто Позика" или "Тайм Кредит".

Фактически это постановление говорит о том, что россияне не имеют права владеть долей в финансовых небанковских компаниях, вместо этого должны назначить вместо себя доверенное лицо. Его кандидатуру должен утвердить Нацбанк.

По запросу "Схем" в Нацбанке сообщили, что "Просто Позика" и "Тайм Кредит" не обращались к ним о назначении такого доверенного лица.

Более того, весной 2024 года Национальный банк продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям "Просто Позика" и "Тайм Кредит" на неограниченный срок.

Собранные факты о владельцах микрокредитного бизнеса в Украине с российскими паспортами журналисты озвучили представителю НБУ.

Там ответили, что у Национального банка пока нет информации, которая могла бы свидетельствовать о наличии у Андрея и Натальи Манучаровых гражданства Российской Федерации. Учитывая информацию, приведенную в журналистском запросе, "Национальный банк отправит запросы в Службу безопасности Украины и органы разведывательного сообщества с целью получения дополнительной информации".

В случае подтверждения информации НБУ "будет иметь правовые основания для признания их деловой репутации и деловой репутации ООО "Просто Позика" и ООО "Тайм Кредит" небезупречной и в дальнейшем для применения мер воздействия, предусмотренных статьей 48 Закона "О финансовых услугах", добавили в НБУ.

Эта статья, в том числе, предусматривает возможность прекращения лицензии.