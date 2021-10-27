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НБУ отсудил у Жеваго столичный отель "Салют"

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 11:12
НБУ отсудил у Жеваго столичный отель
Отель "Салют" (фото: depositphotos.com)

Хозяйственный суд Киева 25 октября 2021 года удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на переданное в ипотеку Нацбанку здание столичного отеля "Салют". Решено продать его на публичных торгах в рамках исполнительного производства, сообщает пресс-служба НБУ.

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ЧАО "Отель "Салют" является имущественным поручителем по обязательствам АО "Банк Финансы и Кредит" перед Национальным банком по кредитам рефинансирования.

Речь идет о нежилом здании отеля общей площадью 12 255 кв. м. Залоговая стоимость недвижимого имущества – 480,868 млн грн (в соответствии с договором ипотеки).

В 2008 году ЧАО "Отель "Салют" заключило договор ипотеки с НБУ в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку Финансы и Кредит кредитами рефинансирования, тем самым взяв на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества.

В ноябре 2016 года НБУ обратился в суд, поскольку банк не выполнял кредитные обязательства. 13 июля 2020 года суд, учитывая признанные требования по делу о банкротстве предприятия, закрыл производство по этому делу, с чем НБУ не согласился и обжаловал решение в кассационном порядке. 24 марта 2021 года Верховный Суд удовлетворил жалобу НБУ и отменил постановление о закрытии производства по делу об обращении взыскания, а дело направил для рассмотрения судом по существу.

3 июня 2020 года хозсуд Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО "Отель "Салют" признал требования НБУ на 4,1 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.

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Анна Лыса-Кузмич
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НБУ Константин Жеваго отель Салют
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