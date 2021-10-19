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Нацбанк отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ. Окончательно

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 10:41
Нацбанк отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ. Окончательно - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Северный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и оставил без изменений решение Хозсуда Киевской области, которым в счет погашения долга банка Финансы и кредит по рефинансированию в размере 1,5 млрд грн решил взыскать в пользу Нацбанка единый имущественный комплекс ТЭЦ, а также оборудование, инвентарь и транспорт. Об этом сообщает Finbalance.

Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго, которому принадлежал обанкротившийся банк Финансы и Кредит, уточняют в издании.  

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Суды решили, что имущество должно быть продано "на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины "Об исполнительном производстве", по цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий".

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По данным Нацбанка, на начало ноября 2019 года долг банка по рефинансу составлял 6,7 млрд грн. 

  • Национальный банк выдавал стабилизационные кредиты неплатежеспособному банку Финансы и Кредит в 2015 году под залог Белоцерковской ТЭЦ. В сентябре 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк Финансы и Кредит. В конце 2020 года НБУ отсудил ряд объектов недвижимости у компании и завода Жеваго в Киеве. 21 января 2021 года Белоцерковская ТЭЦ проиграла суд налоговой службе на 736 млн грн.   

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Наталия Софиенко
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НБУ Константин Жеваго Белоцерковская ТЭЦ
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