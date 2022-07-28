НБУ перевел электронные кошельки на стандарт IBAN
28.07.2022, 10:20
Фото: depositphotos.com
Национальный банк перевел электронные кошельки и платежные счета небанковских организаций на международный стандарт IBAN. Банковские счета в Украине используют его с 2019 года, говорится в сообщении регулятора.
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Теперь каждый номер, как и в банковских счетах, будет состоять из 29 символов по схеме: UA KK YYYYYY AAAААААААААААААААААА, где:
→ UA – код Украины
→ KK – контрольная сумма
→ YYYYYY ‒ ID-код, присвоенный учреждению, в котором открыт платежный счет или электронный кошелек
→ AAAААААААААААААААААА – номер счета
Переход на стандарт IBAN призван ускорить и автоматизировать прохождение платежей и сделать их более удобными.
- Украина взяла на себя обязательства по имплементации актов законодательства ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Все транзакции в странах ЕС обязательно осуществляются по стандартам, разработанным международными или европейскими органами стандартизации. В контексте переводов одним из таких обязательных стандартов является, в частности, стандарт IBAN.
- С августа 2019 года банки Украины формируют номер банковского счета своим клиентам в стандарте IBAN.
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