НБУ перевел электронные кошельки на стандарт IBAN

Национальный банк перевел электронные кошельки и платежные счета небанковских организаций на международный стандарт IBAN. Банковские счета в Украине используют его с 2019 года, говорится в сообщении регулятора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Теперь каждый номер, как и в банковских счетах, будет состоять из 29 символов по схеме: UA KK YYYYYY AAAААААААААААААААААА, где:

→ UA – код Украины

→ KK – контрольная сумма

→ YYYYYY ‒ ID-код, присвоенный учреждению, в котором открыт платежный счет или электронный кошелек

→ AAAААААААААААААААААА – номер счета

Переход на стандарт IBAN призван ускорить и автоматизировать прохождение платежей и сделать их более удобными.

Украина взяла на себя обязательства по имплементации актов законодательства ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Все транзакции в странах ЕС обязательно осуществляются по стандартам, разработанным международными или европейскими органами стандартизации. В контексте переводов одним из таких обязательных стандартов является, в частности, стандарт IBAN.

С августа 2019 года банки Украины формируют номер банковского счета своим клиентам в стандарте IBAN.

Читайте также: IBAN уже в Украине. Что это и как работает

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.