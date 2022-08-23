НБУ собирается признать резидентство России признаком плохой деловой репутации

Национальный банк намерен признать резидентство России признаком небезупречной деловой репутации. Это лишит граждан России права управлять финансовыми компаниями в Украине. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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"Черной меткой" для физических лиц будет наличие российского гражданства, налогового резидентства или постоянное проживание на территории государства-агрессора, для компаний – регистрация, налоговое резидентство или местонахождение в государстве-агрессоре.

Такие лица не смогут использовать право голоса по их акциям и долям и осуществлять какое-либо управление небанковским финучреждением.

Для них будет создана возможность назначения доверенного лица, которое будет иметь право голоса и управления и соответствовать требованиям Нацбанка относительно деловой репутации.

Ранее в этом году из-за потери безупречной репутации владельцы Альфа-Банка были вынуждены передать свои акции в управление независимого доверенного лица – Симеона Дянкова.

Андрей Водяный

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