НБУ впервые опубликовал новый тип данных о переводах бизнеса и населения

Внутри Украины большинство переводов делают обычные люди, но по сумме денег лидирует бизнес

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины впервые начал публиковать статистику о кредитных и дебетовых переводах бизнеса и населения, которую начал собирать только в прошлом году. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Такой подход к сбору статистики отвечает европейским стандартам, в частности практике Европейского центрального банка.

Кредитные переводы (обычные переводы денег) более распространены.

В пределах Украины за полгода было совершено 1,848 млн операций на сумму около 20 166 млрд грн, из-за границы в Украину – 2,52 млн операций на сумму $33,89 млрд в эквиваленте, из Украины за границу – 0,56 млн операций на сумму $35,09 млрд в эквиваленте.

В Украине большинство переводов (87%) делают обычные люди, но по сумме денег лидирует бизнес (почти 90%).

Больше денег в Украину поступает из Евросоюза (45%), Швейцарии (21%) и США (12%).

Из Украины больше денег уходит в ЕС (61%), Швейцарию (10%) и Китай (5%).

Что касается прямых дебетовых переводов (автоматическое списание), за полгода было совершено 0,8 млн операций на сумму 21,23 млрд грн.

Услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитного трансфера и прямого дебета, в Украине предоставляют все 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение.