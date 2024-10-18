НБУ вперше опублікував новий тип даних про перекази бізнесу та населення

Всередині України більшість переказів роблять звичайні люди, але за сумою грошей лідирує бізнес

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України вперше почав публікувати статистику про кредитові та дебетові перекази бізнесу та населення, яку почав збирати лише минулого року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Такий підхід до збору статистики відповідає європейським стандартам, зокрема практиці Європейського центрального банку.

Кредитові перекази (звичайні перекази грошей) більш поширені.

В межах України за пів року було здійснено 1,848 млн операцій на суму близько 20 166 млрд грн, з-за кордону в Україну – 2,52 млн операцій на суму $33,89 млрд в еквіваленті, з України за кордон – 0,56 млн операцій на суму $35,09 млрд в еквіваленті.

Всередині України більшість переказів (87%) роблять звичайні люди, але за сумою грошей лідирує бізнес (майже 90%).

Найбільше грошей в Україну надходить з Євросоюзу (45%), Швейцарії (21%) та США (12%).

З України найбільше грошей йде до ЄС (61%), Швейцарії (10%) та Китаю (5%).

Що стосується прямих дебетових переказів (автоматичне списання), за пів року було здійснено 0,8 млн операцій на суму 21,23 млрд грн.

Послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, в Україні надають усі 62 банки та одна небанківська фінансова установа.