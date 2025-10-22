НБУ зафиксировал рекордные ожидания банков относительно кредитования

Фото: НБУ (Национальный банк Украины)

Украинские банки демонстрируют рекордный оптимизм в отношении развития кредитования и планируют наращивать кредитные портфели и смягчать стандарты из-за обострившейся конкуренции. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования за третий квартал 2025 года, опубликованные Национальным банком Украины.

Исследование проводилось с 15 сентября по 6 октября 2025 года среди кредитных менеджеров банков. В нем приняли участие 26 финансовых учреждений, которые в совокупности контролируют 96% активов банковской системы Украины.

По результатам исследования банки ожидают роста кредитования бизнеса – баланс ответов стал самым высоким за всю историю наблюдений с 2015 года.

В третьем квартале наблюдался рост спроса корпораций на кредиты. Банки ожидают, что эта тенденция сохранится и в следующем квартале для всех видов бизнес-кредитов, за исключением валютных.

Потребительский спрос также вырос, и финансовые учреждения прогнозируют его дальнейший рост во всех сегментах потребительского кредитования.

Уровень задолженности бизнеса респонденты считают умеренным, в то время как закредитованность домохозяйств оценивается как низкая.

В течение третьего квартала банки, особенно крупные, смягчали кредитные стандарты для бизнеса – прежде всего в отношении долгосрочных кредитов и кредитования крупных предприятий. В следующем квартале ожидается дальнейшее смягчение требований, главным образом для малого и среднего бизнеса и краткосрочных кредитов.

Уровень одобрения заявок на кредиты для бизнеса вырос. В сегменте домохозяйств показатель улучшился для ипотечного кредитования, но остался практически неизменным для потребительских кредитов.

На следующий квартал банки прогнозируют повышение операционных и кредитных рисков, а также некоторое увеличение валютного риска, при этом ожидая снижения риска ликвидности.