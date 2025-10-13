НБУ изменил требования к резервам банков: хочет привлечь больше средств на восстановление

С 10 ноября банки не будут учитывать санкционные средства в обязательных резервах

Национальный банк изменил требования к формированию банками обязательных резервов, чтобы стимулировать привлечение долгосрочного внешнего финансирования проектов восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Соответствующее решение правление НБУ приняло 10 октября.

Предполагается, что с 10 ноября 2025 года в расчет нормативов обязательного резервирования не будут включаться принудительно изъятые и санкционные средства.

Речь идет о:

→ принудительно изъятые средства в соответствии с законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", а также полученные во владение средства, которые были изъяты в соответствии с этим законом;

→ заблокированы средства в связи с применением специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с законом Украины "О санкциях".

Это позволит оптимизировать подходы к расчету, поскольку такие средства, по сути, являются обездвиженными и не влияют на монетарные процессы.

Изменения не окажут значительного влияния на общий объем обязательного резервирования в банковской системе, считают в НБУ.

Кроме того, с 10 декабря 2025 года НБУ исключает из расчета обязательных резервов привлеченные банками кредиты на срок более одного года от юридических лиц-нерезидентов, в состав акционеров которых входит иностранное государство и/или в уставном капитале которых доля международных финансовых организаций (МФО) составляет не менее 10%.

Сейчас в алгоритм расчета обязательных резервов не включаются все кредиты, привлеченные от МФО.

Нововведения позволят увеличить стимулы для банков привлекать долгосрочные средства для финансирования проектов восстановления, считают в Нацбанке.