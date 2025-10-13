НБУ змінив вимоги до резервів банків: хоче залучити більше коштів на відбудову

З 10 листопада банки не враховуватимуть санкційні кошти в обов'язкових резервах

Фото: Depositphotos

Національний банк змінив вимоги до формування банками обов'язкових резервів, щоб стимулювати залучення довгострокового зовнішнього фінансування проєктів відбудови. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило 10 жовтня.

Передбачається, що з 10 листопада 2025 року до розрахунку нормативів обов'язкового резервування не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти.

Йдеться про:

→ примусово вилучені кошти відповідно до закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також отримані у володіння кошти, що були вилучені відповідно до цього закону;

→ заблоковані кошти у зв’язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до закону України "Про санкції".

Це дасть змогу оптимізувати підходи до розрахунку, оскільки такі кошти, по суті, є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси.

Зміни не матимуть значного впливу на загальний обсяг обов'язкового резервування в банківській системі, вважають у НБУ.

Крім того, з 10 грудня 2025 року НБУ виключає з розрахунку обов'язкових резервів залучені банками кредити на строк більше одного року від юридичних осіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить не менше 10%.

Зараз до алгоритму розрахунку обов'язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО.

Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати довгострокові кошти для фінансування проєктів відбудови, вважають у Нацбанку.