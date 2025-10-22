НБУ зафіксував рекордні очікування банків щодо кредитування

Кредитори планують нарощувати портфелі та послаблювати вимоги через конкуренцію

Фото: НБУ

Українські банки демонструють рекордний оптимізм щодо розвитку кредитування та планують збільшувати кредитні портфелі й пом'якшувати стандарти через загострення конкуренції. Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування за третій квартал 2025 року, оприлюднені Національним банком України.

Дослідження проводилося з 15 вересня до 6 жовтня 2025 року серед кредитних менеджерів банків. У ньому взяли участь 26 фінансових установ, які сумарно контролюють 96% активів банківської системи України.

За результатами дослідження банки очікують на зростання кредитів бізнесу – баланс відповідей став найвищим за всю історію спостережень із 2015 року.

У третьому кварталі зафіксовано зростання попиту корпорацій на кредити. Банки очікують, що ця тенденція продовжиться в наступному кварталі для всіх видів бізнес-кредитів, окрім валютних.

Попит з боку населення також збільшився, і фінансові установи прогнозують його подальше зростання в усіх сегментах споживчого кредитування.

Рівень боргового навантаження бізнесу респонденти вважають помірним, тоді як закредитованість домогосподарств оцінюється як низька.

Протягом третього кварталу банки, особливо великі, послаблювали кредитні стандарти для бізнесу – передусім щодо довгострокових позик і кредитування великих підприємств. У наступному кварталі очікується подальше пом’якшення вимог, головним чином для малого й середнього бізнесу та короткострокових кредитів.

Рівень схвалення заявок бізнесу на кредити зріс. У сегменті домогосподарств показник покращився для іпотечного кредитування, проте залишився майже незмінним для споживчих позик.

На майбутній квартал банки прогнозують підвищення операційних і кредитних ризиків, а також деяке зростання валютного ризику, водночас очікуючи зниження ризику ліквідності.