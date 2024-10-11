"Не думаю, что девальвация будет более 10%". Финансовый банкир о курсе доллара в 2025 году
Финансовая политика Украины сейчас стабильна и предсказуема, несмотря на имеющиеся риски, у Нацбанка достаточно валютных резервов, поэтому темпы девальвации гривни за год вряд ли будут более 10% — до 44-46 грн/$.
Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.
"Что касается курса на 2025-й, не думаю, что темпы девальвации за год будут более 10%. То есть можно прогнозировать курс на уровне 44-46 грн/$", – сказал он.
Но добавил, что это возможно при условии, что не будет чрезвычайных событий, поддержка со стороны партнеров продолжится, фронт будет держаться благодаря Силам обороны, а энергетика "не отключится совсем".
На фоне этого, по его мнению, более привлекательным для населения будет инвестировать в гривневые инструменты, которые, как и в этом году, будут интереснее.
Потому что в случае осуществления планов даже депозиты под 12%, с которых нужно уплатить налоги, одинаково будут более или менее приемлемыми на фоне уровней девальвации и инфляции.
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