Финаналитик о 45 грн за доллар: Каким будет реальный курс к концу 2025-го, легко посчитать
Государственный бюджет на 2025 г. предполагает средний расчетный курс макропрогноза 45 грн за доллар. Однако на фоне постоянного спроса на валюту в расчетах реального возможного курса следует учитывать показатель доходности гривневых инструментов и потенциальной управляемой инфляции на конец следующего года. Поэтому курс может быть выше на 1-2 грн.
Об этом в рубрике "Мнения" на LIGA.net пишет финансовый эксперт Андрей Шевчишин.
Эксперт обращает внимание, что на фоне постоянного спроса на валюту НБУ со своей стороны пытается защитить финансовую и экономическую стабильность Украины, чтобы не допустить неконтролируемого срыва и перетока гривны с депозитов и ОВГЗ в валюту, с одной стороны, а с другой — поддерживать доходность гривневых. инструментов выше официальной инфляции.
"Для этого нужно, чтобы доходность депозитов по ОВГЗ была близкой или, еще лучше, выше уровня девальвации, а также желательно — больше уровня инфляции. А значит, согласно этим требованиям, можно оценить потенциальные уровни движения курса, которые (мы только догадываемся) может допустить Нацбанк. Итак, на сегодняшний день доходность гривневых инструментов находится на уровне 11% (среднее между доходностью депозита с вычетом налогов и доходностью гривневого ОВГЗ), что выше прогнозируемых на 2025 год уровней инфляции. Соответственно, потенциальная управляемая девальвация в 2025 году, учитывая требования и ограничения, может быть 11% или 2-3% в квартал, что будет зависеть от ситуативных обстоятельств и, конечно, внешней помощи. Далее очень легко сосчитать. Если среднегодовой курс доллара в этом году будет 40,50 грн, то на 2025 год среднегодовой курс выйдет именно на бюджетный ориентир – 45 грн за доллар.
Однако добавляет, что это будет зависеть от инфляционных тенденций и монетарного дизайна в условиях соблюдения НБУ управляемой гибкости курса.
- Режим управляемой гибкости курса действует в Украине уже год, и НБУ не планирует от него отказываться
- Гривня потеряла около 10% по отношению к доллару США после перехода с фиксированного на управляемый плавающий курс в октябре 2023 года.