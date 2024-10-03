Финаналитик о 45 грн за доллар: Каким будет реальный курс к концу 2025-го, легко посчитать

Бюджет на 2025 год предусматривает средний расчетный курс 45 грн за доллар, но это только расчетный показатель

Depositphotos_гроші гривня долар

Государственный бюджет на 2025 г. предполагает средний расчетный курс макропрогноза 45 грн за доллар. Однако на фоне постоянного спроса на валюту в расчетах реального возможного курса следует учитывать показатель доходности гривневых инструментов и потенциальной управляемой инфляции на конец следующего года. Поэтому курс может быть выше на 1-2 грн.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Об этом в рубрике "Мнения" на LIGA.net пишет финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Эксперт обращает внимание, что на фоне постоянного спроса на валюту НБУ со своей стороны пытается защитить финансовую и экономическую стабильность Украины, чтобы не допустить неконтролируемого срыва и перетока гривны с депозитов и ОВГЗ в валюту, с одной стороны, а с другой — поддерживать доходность гривневых. инструментов выше официальной инфляции.

"Для этого нужно, чтобы доходность депозитов по ОВГЗ была близкой или, еще лучше, выше уровня девальвации, а также желательно — больше уровня инфляции. А значит, согласно этим требованиям, можно оценить потенциальные уровни движения курса, которые (мы только догадываемся) может допустить Нацбанк. Итак, на сегодняшний день доходность гривневых инструментов находится на уровне 11% (среднее между доходностью депозита с вычетом налогов и доходностью гривневого ОВГЗ), что выше прогнозируемых на 2025 год уровней инфляции. Соответственно, потенциальная управляемая девальвация в 2025 году, учитывая требования и ограничения, может быть 11% или 2-3% в квартал, что будет зависеть от ситуативных обстоятельств и, конечно, внешней помощи. Далее очень легко сосчитать. Если среднегодовой курс доллара в этом году будет 40,50 грн, то на 2025 год среднегодовой курс выйдет именно на бюджетный ориентир – 45 грн за доллар.

Однако добавляет, что это будет зависеть от инфляционных тенденций и монетарного дизайна в условиях соблюдения НБУ управляемой гибкости курса.