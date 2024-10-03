НБУ пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривни

Режим управляемой гибкости курса действует в Украине уже год, и НБУ не планирует от него отказываться

Фото: Андрей Пышный / Facebook

Национальный банк пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривни. Об этом говорится в статье главы НБУ Андрея Пышного для Экономической правды.

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"Кардинальных изменений в нашей валютно-курсовой политике ожидать не стоит. Мы остаемся в режиме управляемой гибкости курса. По нашему мнению, этот режим является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты. Хотя мы всегда отмечаем, что управляемая гибкость курса – это промежуточный формат, о переходе к полноценному плаванию курса говорить точно рано", — написал Пышный.

Режим управляемой гибкости курса внедрили ровно год назад, 3 октября 2023 года (до этого курс гривни в Украине более полутора лет был фиксированным).

Его отличие от плавающего курса, который действовал в Украине до 24 февраля 2022 года, заключается в том, что при текущем режиме НБУ тщательно контролирует ситуацию на валютном рынке и остается ключевым игроком на нем.

Пышный считает, что такой режим себя оправдал:

→ исчезла проблема множественности курсов (раньше бывало, что официальный курс составлял 36,6 грн/$, а наличный курс превышал 43 грн/$);

→ колебания курса на наличном рынке существенно снизились;

→ выросла глубина валютного рынка: среднедневной объем операций на межбанке без участия НБУ в сентябре составил около $110 млн в день, это втрое больше, чем в прошлом году;

→ благодаря тому что курс может двигаться в любую сторону, вернулось ощущение валютного риска.

По словам Пышного, Нацбанк и дальше будет компенсировать структурный дефицит иностранной валюты и оберегать курсовую динамику от резких движений.