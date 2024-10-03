НБУ поки що не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні

Режим керованої гнучкості курсу діє в Україні уже рік, і НБУ не планує від нього відмовлятися

Фото: Андрій Пишний / Facebook

Національний банк поки що не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні. Про це йдеться в статті голови НБУ Андрія Пишного для Економічної правди.

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"Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, враховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу – це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано", – написав Пишний.

Режим керованої гнучкості курсу запровадили рівно рік тому, 3 жовтня 2023 року (до того курс гривні в Україні понад півтора року був фіксованим).

Його відмінність від плаваючого курсу, що діяв в Україні до 24 лютого 2022 року, полягає у тому, що за поточного режиму НБУ ретельно контролює ситуацію на валютному ринку й залишається ключовим гравцем на ньому.

Пишний вважає, що такий режим себе виправдав:

→ зникла проблема множинності курсів (раніше бувало, що офіційний курс становив 36,6 грн/$, а готівковий курс перевищував 43 грн/$);

→ коливання курсу на готівковому ринку суттєво знизились;

→ зросла глибина валютного ринку: середньоденний обсяг операцій на міжбанку без участі НБУ у вересні становив близько $110 млн на день, це втричі більше, ніж було торік;

→ завдяки тому, що курс може рухатися в будь-який бік, повернулося відчуття валютного ризику.

Зі слів Пишного, Нацбанк і далі буде компенсувати структурний дефіцит іноземної валюти й оберігати курсову динаміку від різких рухів.