Фінаналітик про 45 грн за долар: Яким буде реальний курс на кінець 2025 року легко порахувати

Гривня, долар (Depositphotos)

Державний бюджет на 2025 рік передбачає середній розрахунковий курс макропрогнозу 45 грн за долар. Однак на тлі постійного попиту на валюту в розрахунках реального можливого курсу потрібно брати до уваги показник дохідності гривневих інструментів та потенційної керованої інфляції на кінець наступного року. Через це курс може бути вищим на 1-2 грн.

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Про це у рубриці "Думки" на LIGA.net пише фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Експерт звертає увагу, що на тлі постійного попиту на валюту НБУ зі свого боку намагається захистити фінансову й економічну стабільність України, аби не допустити неконтрольованого зриву й перетоку гривні з депозитів та ОВДП у валюту, з одного боку, а з іншого — підтримувати дохідність гривневих інструментів вище за офіційну інфляцію.

"Для цього потрібно, щоб дохідність депозитів з ОВДП була близькою або, ще краще, вищою за рівень девальвації, а також бажано — більше за рівень інфляції. А отже, відповідно до цих вимог, можна оцінити потенційні рівні руху курсу, які (ми лише здогадуємося) може допустити Нацбанк. Отже, на сьогодні дохідність гривневих інструментів перебуває на рівні 11% (середнє між дохідністю депозиту з відрахуванням податків і дохідністю гривневого ОВДП), що вище за прогнозовані на 2025 рік рівні інфляції. Відповідно, потенційна керована девальвація гривні у 2025 році, з огляду на вимоги та обмеження, може бути 11% або 2-3% у квартал, що залежатиме від ситуативних обставин і, авжеж, зовнішньої допомоги. Далі дуже легко порахувати. Якщо середньорічний курс долара у цьому році буде 40,50 грн, то на 2025 рік середньорічний курс вийде саме на бюджетний орієнтир – 45 грн за долар. А от на кінець року, за збереження цієї логіки, можемо вийти на курс 46-47 грн за долар", вважає він.

Та додає, що це буде залежати від інфляційних тенденцій і монетарного дизайну в умовах дотримання НБУ керованої гнучкості курсу.