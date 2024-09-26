ЄБРР назвав причину зростання курсу долара до гривні

Гривня втратила близько 10% відносно долара США після переходу з фіксованого на керований плаваючий курс у жовтні 2023 року

Долар (Фото: Pexels)

Причиною девальвації гривні стала невизначеність із міжнародною допомогою Києву. Про це йдеться у звіті ЄБРР "Регіональні економічні перспективи" за вересень 2024 року.

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Як зазначили у банку, після кількох місяців затримки зрештою було забезпечено достатнє зовнішнє фінансування на весь 2024 рік.

"Однак базова невизначеність, пов'язана із затримкою, негативно вплинула на обмінний курс, і гривня втратила близько 10% до долара США з моменту переходу від фіксованого обмінного курсу до керованого плаваючого курсу на початку жовтня 2023 року", – йдеться у звіті.

Банк зазначає, що хоча зовнішнє фінансування повністю забезпечене на цей рік, воно залишається невизначеним на 2025 рік.

За даними звіту, у першому кварталі 2024 року українська економіка продемонструвала зростання на 6,5% у річному вимірі, порівнюючи з 5,3% у 2023 році, що свідчить про часткове відновлення після різкого спаду на початку війни у 2022-му. Проте із середини 2024 року темпи економічного зростання сповільнилися через нестачу електроенергії та збільшення вартості імпортованих енергоресурсів.

Інфляція, яка залишалася стабільною нижче цільового рівня НБУ на рівні близько 5% у першій половині року, почала зростати та досягла 5,8% у липні 2024-го. Це змусило центральний банк припинити послаблення монетарної політики після семи знижень облікової ставки з липня 2023 року до червня 2024-го, коли ставка зменшилася з 25% до 13%.

"Перспективи економічного зростання на найближчий час залишаються невизначеними. Хоча на 2024 рік зовнішнє фінансування забезпечено, ситуація на 2025 рік викликає занепокоєння. Окрім того, проблеми з дефіцитом робочої сили та ризики подальших руйнувань інфраструктури залишаються актуальними", – додали в ЄБРР.