ЕБРР назвал причину роста курса доллара к гривне

Гривня потеряла около 10% по отношению к доллару США после перехода с фиксированного на управляемый плавающий курс в октябре 2023 года

Доллар (Фото: Pexels)

Причиной девальвации гривни стала неопределенность с международной помощью Киеву. Об этом говорится в отчете ЕБРР "Региональные экономические перспективы" за сентябрь 2024 года.

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Как отметили в банке, после нескольких месяцев задержки было обеспечено достаточное внешнее финансирование на весь 2024 год.

"Однако базовая неопределенность, связанная с задержкой, негативно повлияла на обменный курс, и гривня потеряла около 10% к доллару США с момента перехода от фиксированного обменного курса к управляемому плавающему курсу в начале октября 2023 года", – говорится в отчете.

Банк отмечает, что хотя внешнее финансирование полностью обеспечено на этот год, оно остается неопределенным на 2025 год.

По данным отчета, в первом квартале 2024 года украинская экономика продемонстрировала рост на 6,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,3% в 2023 году, что свидетельствует о частичном восстановлении после резкого спада в начале войны в 2022-м. Однако с середины 2024 года темпы экономического роста замедлились из-за нехватки электроэнергии и увеличения стоимости импортируемых энергоресурсов.

Инфляция, которая оставалась стабильной ниже целевого уровня НБУ на уровне около 5% в первой половине года, начала расти и достигла 5,8% в июле 2024-го. Это заставило центральный банк прекратить ослабление монетарной политики после семи снижений учетной ставки с июля 2023 до июня 2024-го, когда ставка уменьшилась с 25% до 13%.

"Перспективы экономического роста на ближайшее время остаются неопределенными. Хотя на 2024 год внешнее финансирование обеспечено, ситуация на 2025 год вызывает беспокойство. Кроме того, проблемы с дефицитом рабочей силы и риски дальнейших разрушений инфраструктуры остаются актуальными", – добавили в ЕБРР.