Как изменился курс доллара за неделю. Наличные курсы валют на пятницу

Сколько стоит доллар в банках сегодня, как изменился за неделю

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Сколько стоит доллар

В пятницу, 11 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составляет 41,02 грн. Курс продажи повысился также на 1 коп. до 41,49 грн. В течение недели доллар не претерпел значительных изменений, в понедельник курс покупки составлял 41,02 грн, курс продажи – 41,5 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,39 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро упал на 4 коп. и составляет 44,89 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 45,6 грн. С понедельника курс покупки евро упал на 10 коп., а курс продажи – на 21 коп.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,95 грн, максимальный – 45,3 грн. Для продажи минимальный курс – 45,39 грн, а максимальный – 45,8 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого вырос на 1 коп. и составил 10,16 грн. Курс продаж упал на 1 коп. до 10,72 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,45 грн. Для продажи минимальный курс – 10,54 грн, а максимальный – 11 грн.

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