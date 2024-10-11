Як змінився курс долара за тиждень. Готівкові курси валют на п’ятницю

Скільки коштує долар в банках сьогодні, як змінився за тиждень

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

Скільки коштує долар

У п’ятницю, 11 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, зріс на 1 коп. і складає 41,02 грн. Курс продажу підвищився також на 1 коп. до 41,49 грн. Протягом тижня долар не зазнав значних змін, в понеділок курс купівлі складав 41,02 грн, курс продажу – 41,5 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро впав на 4 коп. і становить 44,89 грн. Курс продажу знизився на 6 коп. до 45,6 грн. Від понеділка курс купівлі євро впав на 10 коп., а курс продажу – на 21 коп.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,95 грн, максимальний – 45,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,39 грн, а максимальний – 45,8 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зріс на 1 коп. і склав 10,16 грн. Курс продажу впав на 1 коп. до 10,72 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,54 грн, а максимальний – 11 грн.

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