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Возможный дефолт Evergrande обвалил цену облигаций китайских девелоперов

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 14:54
Возможный дефолт Evergrande обвалил цену облигаций китайских девелоперов - Фото
Фото: EPA

В пятницу, 8 октября, облигации и акции, выпущенные китайскими девелоперами, резко подешевели, пишет Reuters.

Возможный крах одного из крупнейших заемщиков Китая Evergrande Group вызвал опасения по поводу рисков заражения сектора недвижимости во второй по величине экономике мира. 

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Рейтинги обремененных долгами девелоперов снижены из-за надвигающихся дефолтов. Эта неопределенность нанесла удар по облигациям, выпущенным такими фирмами, занимающимися недвижимостью, как Kaisa Group, Central China Real Estate и Greenland.

Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group, торговля акциями которой приостановлена из-за объявления о крупной сделке, столкнулась с кризисом. Компания имеет долг на сумму более $300 млрд. В прошлом месяце Evergrande пропустила купонные выплаты по двум траншам долларовых облигаций, а в начале следующей недели ей предстоит еще три на общую сумму почти $150 млн.

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  • 20 сентября стал худшим днем для американского рынка почти за год. На рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства крупнейшей девелоперской компании Китая Evergrande. 23 сентября прошел крайний срок для выплаты $83,5 млн в качестве процентов по долларовым облигациям Evergrande. У компании есть 30 дней, чтобы выполнить свои обязательства, иначе будет объявлен дефолт.

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Наталия Софиенко
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Китай девелопер Evergrande Group
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