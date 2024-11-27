Оперативник СБУ получил десять лет за вымогательство $60 000 взятки с криптобизнесмена

ВАКС приговорил к десяти годам с конфискацией имущества сотрудника СБУ, разоблаченного на взятке в $60 000

Задержание сотрудника СБУ. Фото: НАБУ

Сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Сергей Щербаковский, которого НАБУ разоблачило на взятке $60 000, приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

У него также конфисковали криптовалюту на сумму более $58 000.

Мужчину также лишили воинского звания "полковник" и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Щербаковский был задержан в июле 2022 года. По данным следствия, взятку он потребовал за содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также не препятствование в ведении бизнеса по добыче криптовалюты.

Получив предложение об оплате за изъятый товар, владелец техники сразу обратился с соответствующим заявлением в НАБУ.

На сегодняшний день к Щербаковскому применена мера пресечения в виде залога в размере почти 2 млн грн.