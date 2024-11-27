Оперативник СБУ отримав десять років за вимагання $60 000 хабаря з криптобізнесмена

​​ВАКС засудив до десяти років із конфіскацією майна працівника СБУ, якого викрили на хабарі в $60 000

Затримання працівника СБУ. Фото: НАБУ

Працівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого НАБУ викрило на хабарі $60 000, засудили до десяти років позбавлення волі. Про це інформує пресслужба ВАКС.

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У нього також конфіскували криптовалюту на суму понад $58 000.

Чоловіка також позбавили військового звання "полковник" та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Щербаковського затримали в липні 2022 року. За даними слідства, хабар він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також не перешкоджання у веденні бізнесу з видобутку криптовалюти.

Отримавши пропозицію про сплату за вилучений товар, власник техніки одразу звернувся із відповідною заявою до НАБУ.

На сьогодні до Щербаковського застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн грн.