Оперативник СБУ отримав десять років за вимагання $60 000 хабаря з криптобізнесмена
Працівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого НАБУ викрило на хабарі $60 000, засудили до десяти років позбавлення волі. Про це інформує пресслужба ВАКС.
У нього також конфіскували криптовалюту на суму понад $58 000.
Чоловіка також позбавили військового звання "полковник" та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.
Щербаковського затримали в липні 2022 року. За даними слідства, хабар він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також не перешкоджання у веденні бізнесу з видобутку криптовалюти.
Отримавши пропозицію про сплату за вилучений товар, власник техніки одразу звернувся із відповідною заявою до НАБУ.
На сьогодні до Щербаковського застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн грн.
- ВАКС засудив податківців і адвоката до 9–10 років за хабар $36 000. Рішення передбачає конфіскацію майна та заборону обіймати посади.