По программе єОселя выдали 2555 ипотечных кредитов, почти сто – на прошлой неделе

С октября 2022 года, когда запустили государственную программу єОселя, льготные ипотечные кредиты получили 2555 украинцев. Около ста из них кредиты на приобретение жилья получили на прошлой неделе. Об этом сообщило Министерство экономики.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На прошлой неделе украинцы получили по программе єОселя 92 кредита на 139,3 млн грн. Среди них:

→ кредиты под 3% получили 70 военнослужащих и силовиков, девять педагогов, шесть медиков и четыре ученых;

→ кредиты под 7% получили три украинца без собственного жилья.

Чаще кредиты брали на покупку жилья на вторичном рынке (64 кредита) и у застройщика (26). Двое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов на прошлой неделе взяли жильцы:

→ Киевской области – 31;

→ Киева – 20;

→ Винницкой области – 7;

→ Черниговской области – 6;

→ Хмельницкой и Львовской областей – по 5.

Читайте также: НемаєОселі. Почему буксует новая государственная ипотечная программа

По состоянию на 22 августа в трех областях: Закарпатской, Николаевской и Черновицкой, – работает программа компенсации кредитов єОселя, сообщило Укрфинжилье.

В каждой области программа имеет свои особенности:

→ Закарпатская ОВА компенсирует процентную ставку военным ВСУ, служащим по контракту;

→ Николаевская ОВА частично возмещает выплаты по ипотеке находившимся в плену военным ВСУ;

→ Черновицкая ОВА компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам военным, силовикам, ветеранам войны, ВПЛ и др.

Кроме того, Кропивницкий городской совет компенсирует процентную ставку по ипотечному кредиту тем жителям города, взявшим жилье под 3%.

єОселя – государственная программа ипотечного кредитования жилья, которая заработала в октябре 2022 года. Принять в ней участие могли только кадровые военные, силовики, медики, учителя и ученые. С 1 августа правительство расширило программу – воспользоваться ею смогут еще несколько категорий украинцев.

Банками-партнерами являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank и Укрэксимбанк.