Помощь ФОПам. Деньги начнут выплачивать с завтрашнего дня

С завтрашнего дня, 22 декабря, начнут выплачивать материальную помощь 8 000 грн для ФОПов и наемных работников, деятельность которых может быть остановлена в период "карантина зимних каникул" в январе. Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 министр экономики Игорь Петрашко.

Заявки полученные после 21 декабря, будут рассмотрены в начале 2021 года, отметил министр.

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"Наемные работники могут работать как у физических ФОПов, так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие – ООО или ФОП – имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через Дию, получая компенсацию 8 000 грн. В случае самого ФОПа, то он также получает эти 8 000 грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты", – сказал Петрашко.

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Наталия Софиенко

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