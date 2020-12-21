UA

Помощь ФОПам. Деньги начнут выплачивать с завтрашнего дня

21.12.2020, 11:48
Помощь ФОПам. Деньги начнут выплачивать с завтрашнего дня - Фото
Игорь Петрашко (Фото: пресс-служба Кабмина)

С завтрашнего дня, 22 декабря, начнут выплачивать материальную помощь 8 000 грн для ФОПов и наемных работников, деятельность которых может быть остановлена в период "карантина зимних каникул" в январе. Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 министр экономики Игорь Петрашко.

Заявки полученные после 21 декабря, будут рассмотрены в начале 2021 года, отметил министр.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Наемные работники могут работать как у физических ФОПов, так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие – ООО или ФОП – имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через Дию, получая компенсацию 8 000 грн. В случае самого ФОПа, то он также получает эти 8 000 грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты", – сказал Петрашко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
ФОП бизнес игорь петрашко 8000 грн

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 