НБУ отменил комиссию при выплате карантинных денег
Национальный банк Украины (НБУ) отменил плату за услуги в Системе электронных платежей (СЭП) при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина. Изменения в тарифы за услуги СЭП введены с 22 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.
Речь идет о выплате единовременной помощи, которая будет осуществляться со счета Пенсионного фонда, открытого в АО "Ощадбанк".
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Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они указали в заявлении на получение помощи от государства.
Также бесплатными будут и операции по возврату банками незачисленных сумм средств материальной помощи по ряду причин.
- 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект о выплате единовременной помощи физлицам-предпринимателям в 8000 грн.
- Кабинет министров продлил до 31 декабря 2020 года срок подачи заявок на выплату единовременной помощи в 8000 грн.
- 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом профинансировано 2 242,8 млн грн для 280 300 человек.
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