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НБУ отменил комиссию при выплате карантинных денег

24.12.2020, 09:51
НБУ отменил комиссию при выплате карантинных денег - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины (НБУ) отменил плату за услуги в Системе электронных платежей (СЭП) при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина. Изменения в тарифы за услуги СЭП введены с 22 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о выплате единовременной помощи, которая будет осуществляться со счета Пенсионного фонда, открытого в АО "Ощадбанк".

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Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они указали в заявлении на получение помощи от государства.

Также бесплатными будут и операции по возврату банками незачисленных сумм средств материальной помощи по ряду причин.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

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Наталия Софиенко
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