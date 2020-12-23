8000 грн от Зеленского. Украинцы начали получать выплаты
Пенсионный фонд Украины начал выплаты единовременной материальной помощи ФОПам и наемным работникам в размере 8000 грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.
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Вчера, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом профинансировано 2 242,8 млн грн для 280 300 человек.
В ОП ранее заявили, что в Пенсионный фонд передали средства для 280 000 заявок. Заявки полученные после 21 декабря, будут рассмотрены в начале 2021 года.
Владимир Зеленский заявлял, что всего помощь должны получить 710 000 ФОПов. 300 000 заявок должны удовлетворить до конца текущей недели. До 8 января планируют завершить выплату всех компенсаций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект о выплате единовременной помощи физлицам-предпринимателям в 8000 грн.
- 15 декабря в первый день 33 000 украинцев оформили заявки на получение 8000 грн.
- Кабинет министров продлил до 31 декабря 2020 года срок подачи заявок на выплату единовременной помощи в 8000 грн.
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