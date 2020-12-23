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8000 грн от Зеленского. Украинцы начали получать выплаты

23.12.2020, 11:39
8000 грн от Зеленского. Украинцы начали получать выплаты - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины начал выплаты единовременной материальной помощи ФОПам и наемным работникам в размере 8000 грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

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Вчера, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом профинансировано 2 242,8 млн грн для 280 300  человек.

В ОП ранее заявили, что в Пенсионный фонд передали средства для 280 000 заявок. Заявки полученные после 21 декабря, будут рассмотрены в начале 2021 года.

Владимир Зеленский заявлял, что всего помощь должны получить 710 000 ФОПов. 300 000 заявок должны удовлетворить до конца текущей недели. До 8 января планируют завершить выплату всех компенсаций.

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Наталия Софиенко
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