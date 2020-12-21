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Большинство ФОПов должны получить 8000 грн еще в этом году – Офис президента

21.12.2020, 15:35
Большинство ФОПов должны получить 8000 грн еще в этом году – Офис президента - Фото
Селекторное совещание у президента Украины (Фото: пресс-служба ОП)

Большинство ФОПов должны получить выплаты в 8000 грн от государства (в связи с грядущим локдауном), еще в этом году. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что всего помощь должны получить 710 000 ФОПов. 300 000 заявок должны удовлетворить до конца текущей недели. До 8 января планируют завершить выплату всех компенсаций. 

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"В Пенсионный фонд передали средства для 280 000 заявок. Сегодня первый день, когда мы начинаем выплаты людям", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ежедневно поступает 40 000 – 50 000 новых заявлений о предоставлении финпомощи. 

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Александр Мясищев
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