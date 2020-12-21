Большинство ФОПов должны получить 8000 грн еще в этом году – Офис президента
Большинство ФОПов должны получить выплаты в 8000 грн от государства (в связи с грядущим локдауном), еще в этом году. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский заявил, что всего помощь должны получить 710 000 ФОПов. 300 000 заявок должны удовлетворить до конца текущей недели. До 8 января планируют завершить выплату всех компенсаций.
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"В Пенсионный фонд передали средства для 280 000 заявок. Сегодня первый день, когда мы начинаем выплаты людям", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ежедневно поступает 40 000 – 50 000 новых заявлений о предоставлении финпомощи.
- 24 ноября Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина.
- 26 ноября Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №4429 о поддержке бизнеса на время карантина.
- 4 декабря Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект о поддержке бизнеса.
- 9 декабря, Кабмин ввел локдаун с 8 по 24 января. Детальнее о проекте постановления можно прочитать тут.
- 14 декабря, в первый день подачи заявок на получение финпомощи поступило 33 000 заявлений от украинцев.
- 22 декабря, начнут выплачивать материальную помощь 8 000 грн для ФОПов и наемных работников, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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