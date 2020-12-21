Большинство ФОПов должны получить 8000 грн еще в этом году – Офис президента

Большинство ФОПов должны получить выплаты в 8000 грн от государства (в связи с грядущим локдауном), еще в этом году. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что всего помощь должны получить 710 000 ФОПов. 300 000 заявок должны удовлетворить до конца текущей недели. До 8 января планируют завершить выплату всех компенсаций.

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"В Пенсионный фонд передали средства для 280 000 заявок. Сегодня первый день, когда мы начинаем выплаты людям", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ежедневно поступает 40 000 – 50 000 новых заявлений о предоставлении финпомощи.

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24 ноября Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина.

26 ноября Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №4429 о поддержке бизнеса на время карантина.

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Александр Мясищев

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