Правительство выделило 1 млрд грн на укрытия в детсадах

За выделенные правительством деньги ожидают построить не менее 20 детских садов с укрытиями в разных областях Украины

Фото из Telegram Юлии Свириденко

Кабмин выделил 1 млрд грн на строительство укрытий в учреждениях дошкольного образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

"В условиях постоянных вражеских обстрелов укрытия в садиках – пространство для безопасного непрерывного образовательного процесса, особенно на прифронтовых территориях", – заявила она.

Ожидается, что за эти деньги будут построены не менее 20 детских садов с укрытиями в разных областях Украины. Общины могут податься на финансирование при условии наличия проектов на платформе DREAM.

Получить государственную субвенцию могут:

учреждения дошкольного образования с не менее 100 воспитанниками;

специальные детсады;

заведения, единственные в своей общине, в которых образовательный процесс идет по очной либо смешанной форме или же в помещениях которого работают два или более детских садов одновременно.

Прием заявок начался во вторник, 20 января, и продлится до 18.00 26 января. Средства планируют распределить до конца февраля.

Читайте также Ночевка в укрытии. Сколько стоит базовый комфорт и что в него входит