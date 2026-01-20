Правительство выделило 1 млрд грн на укрытия в детсадах
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Кабмин выделил 1 млрд грн на строительство укрытий в учреждениях дошкольного образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
"В условиях постоянных вражеских обстрелов укрытия в садиках – пространство для безопасного непрерывного образовательного процесса, особенно на прифронтовых территориях", – заявила она.
Ожидается, что за эти деньги будут построены не менее 20 детских садов с укрытиями в разных областях Украины. Общины могут податься на финансирование при условии наличия проектов на платформе DREAM.
Получить государственную субвенцию могут:
- учреждения дошкольного образования с не менее 100 воспитанниками;
- специальные детсады;
- заведения, единственные в своей общине, в которых образовательный процесс идет по очной либо смешанной форме или же в помещениях которого работают два или более детских садов одновременно.
Прием заявок начался во вторник, 20 января, и продлится до 18.00 26 января. Средства планируют распределить до конца февраля.
- Всемирный банк в декабре 2025 года выделил $30 млн на развитие дошкольного образования в Украине. Деньги, в частности. направят и на оборудование групповых помещений и укрытий.
