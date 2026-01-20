Уряд виділив 1 млрд грн на укриття в дитсадках

За виділені урядом кошти очікують збудувати щонайменше 20 дитячих садків з укриттями в різних областях України

Фото з Telegram Юлії Свириденко

Кабмін виділив 1 млрд грн на будівництво укриттів у закладах дошкільної освіти. Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

"В умовах постійних ворожих обстрілів укриття в садочках – простір для безпечного безперервного освітнього процесу, особливо на прифронтових територіях", – заявила вона.

Очікують, що за ці кошти буде збудовано щонайменше 20 дитячих садків з укриттями в різних областях України. Громади можуть податися на фінансування за умови наявності проєктів на платформі DREAM.

Отримати державну субвенцію можуть:

заклади дошкільної освіти з не менш як 100 вихованцями;

спеціальні дитсадки;

заклади, єдині у своїй громаді, в яких освітній процес триває за очною чи змішаною формою або ж у приміщеннях якого працюють два або більше дитячих садків одночасно.

Приймання заявок почалося у вівторок, 20 січня, і триватиме до 18.00 26 січня. Кошти планують розподілити до кінця лютого.

