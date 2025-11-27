Правоохранители разоблачили в Полтавской области присвоение 5 млн грн на закупках для военных

Трех должностных лиц горсовета и директора частного общества подозревают в закупке спутниковых телефонов по завышенной цене

Фото пресс-службы БЭБ

Четырех человек подозревают в завладении государственными средствами при закупке для военных. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Речь идет о трех должностных лицах горсовета и директоре частного общества на Полтавщине. Им объявили подозрения по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога.

По версии следствия, в 2023 году директор департамента горсовета вместе с двумя подчиненными специалистами, в сговоре с директором общества, организовали закупку 70 спутниковых телефонов по завышенной цене.

"Чиновники департамента провели закупки без конкурентной процедуры и определили поставщиком заранее выбранное общество. Для создания видимости обоснованной цены один из специалистов провел формальный рыночный анализ, использовав только завышенные предложения. После заключения договора директор общества составил накладную с ложными данными о якобы поставке всей партии телефонов, хотя фактической поставки не было. Другой специалист департамента внес в документ заведомо ложные сведения о получении спутниковых телефонов", – говорится в сообщении.

Затем, по версии правоохранителей, директор департамента на основании поддельных документов подписал платежные инструкции, после чего на счет общества безосновательно перечислили более 13 млн грн бюджетных средств.

"Получив деньги, директор общества закупил телефоны у другого поставщика по значительно более низкой цене. Разницу между реальной и завышенной стоимостью участники схемы присвоили. В результате этих действий местному бюджету нанесен ущерб на более 5 млн грн", – заявить в Офисе генпрокурора.