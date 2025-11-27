Правоохоронці заявили про викриття на Полтавщині привласнення 5 млн грн на закупівлях для військових

Трьох посадовців міськради та директора приватного товариства підозрюють у закупівлі супутникових телефонів за завищеною ціною

Фото пресслужби БЕБ

Чотирьох осіб підозрюють у заволодінні державними коштами під час закупівлі для військових. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Йдеться про трьох посадовців міськради та директора приватного товариства на Полтавщині. Їм оголосили підозри за фактами зловживання службовим становищем і службового підроблення.

За версією слідства, у 2023 році директор департаменту міськради разом із двома підлеглими спеціалістами, у змові з директором товариства, організували закупівлю 70 супутникових телефонів за завищеною ціною.

"Посадовці департаменту провели закупівлі без конкурентної процедури та визначили постачальником заздалегідь обране товариство. Для створення видимості обґрунтованої ціни один зі спеціалістів провів формальний ринковий аналіз, використавши лише завищені пропозиції. Після укладення договору директор товариства склав накладну з неправдивими даними про нібито постачання всієї партії телефонів, хоча фактичного постачання не було. Інший спеціаліст департаменту вніс до документа свідомо неправдиві відомості про отримання супутникових телефонів", – йдеться у повідомленні.

Потім, за версією правоохоронців, директор департаменту на підставі підроблених документів підписав платіжні інструкції, після чого на рахунок товариства безпідставно перерахували понад 13 млн грн бюджетних коштів.

"Отримавши гроші, директор товариства закупив телефони в іншого постачальника за значно нижчою ціною. Різницю між реальною і завищеною вартістю учасники схеми привласнили. Унаслідок цих дій місцевому бюджету завдано збитків на понад 5 млн грн", – заявили в Офісі генпрокурора.