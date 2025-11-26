"Проектируй и строй" для ОПК: Кабмин упростил строительство по европейской практике

Фото: Министерство обороны

Кабинет министров принял постановление о внедрении экспериментального проекта в оборонно-промышленном комплексе по принципу "Проектируй и строй". Это решение позволит предприятиям ОПК быстрее дублировать производственные мощности и сократить время на создание новых объектов. Об этом сообщило Министерство обороны.

Правительственное постановление меняет традиционный подход к строительству в оборонной отрасли. Согласно действующему законодательству, любое строительство состоит из нескольких последовательных этапов: от проектирования до ввода в эксплуатацию. Каждый следующий этап не может начаться до завершения предыдущего, что существенно затягивает создание новых производственных объектов.

Новый механизм предусматривает упрощенную процедуру. Проектирование и строительство в рамках эксперимента смогут осуществляться одновременно.

Предприятия, участвующие в экспериментальном проекте, получат право заключать договоры на поставку ресурсов – воды, газа, тепла и электроэнергии – без зарегистрированной декларации о готовности объекта к эксплуатации или выдачи сертификата.

Изначально новая система будет внедрена на одном из ключевых предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. После практической отработки положений эксперимента его действие может быть распространено на другие сегменты украинского ОПК.

"Проектируй и строй" – инициатива Кабинета министров Украины, направленная на ускорение строительства или восстановления жилья, больниц и других важных объектов инфраструктуры. Она меняет подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта "под ключ". Это европейская практика, известная как Design-build", – отметили в министерстве.