"Проєктуй і будуй" для ОПК: Кабмін спростив будівництво за європейською практикою

Фото: Міноборони

Кабінет міністрів ухвалив постанову про запровадження експериментального проєкту в оборонно-промисловому комплексі за принципом "Проєктуй і будуй". Рішення дозволить підприємствам ОПК швидше дублювати виробничі потужності та скоротити час на створення нових об'єктів. Про це повідомило Міноборони.

Урядова постанова змінює традиційний підхід до будівництва в оборонній галузі. За чинним законодавством будь-яке будівництво складається з кількох послідовних етапів: від проєктування до введення в експлуатацію. Кожна наступна стадія не може розпочатися до завершення попередньої, що суттєво затягує створення нових виробничих об'єктів.

Новий механізм передбачає спрощену процедуру. Проєктування та будівництво в межах експерименту зможуть виконуватися одночасно.

Підприємства, які беруть участь в експериментальному проєкті, отримають право укладати договори про постачання ресурсів – води, газу, тепла та електроенергії – без зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

Спочатку нова система запрацює на одному з ключових підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Після практичного відпрацювання положень експерименту його дія може бути розширена на інші сегменти українського ОПК.

"Проєктуй і будуй" – ініціатива Кабінету міністрів України для більш швидкого будівництва чи відновлення житла, лікарень та інших важливих об’єктів інфраструктури. Вона змінює підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design-build", – зазначили у міністерстві.