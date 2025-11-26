"Проєктуй і будуй" для ОПК: Кабмін спростив будівництво за європейською практикою
Кабінет міністрів ухвалив постанову про запровадження експериментального проєкту в оборонно-промисловому комплексі за принципом "Проєктуй і будуй". Рішення дозволить підприємствам ОПК швидше дублювати виробничі потужності та скоротити час на створення нових об'єктів. Про це повідомило Міноборони.
Урядова постанова змінює традиційний підхід до будівництва в оборонній галузі. За чинним законодавством будь-яке будівництво складається з кількох послідовних етапів: від проєктування до введення в експлуатацію. Кожна наступна стадія не може розпочатися до завершення попередньої, що суттєво затягує створення нових виробничих об'єктів.
Новий механізм передбачає спрощену процедуру. Проєктування та будівництво в межах експерименту зможуть виконуватися одночасно.
Підприємства, які беруть участь в експериментальному проєкті, отримають право укладати договори про постачання ресурсів – води, газу, тепла та електроенергії – без зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката.
Спочатку нова система запрацює на одному з ключових підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Після практичного відпрацювання положень експерименту його дія може бути розширена на інші сегменти українського ОПК.
"Проєктуй і будуй" – ініціатива Кабінету міністрів України для більш швидкого будівництва чи відновлення житла, лікарень та інших важливих об’єктів інфраструктури. Вона змінює підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design-build", – зазначили у міністерстві.
- Внаслідок російських атак деякі підприємства втратили понад 50% виробничих ділянок, розповів для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
