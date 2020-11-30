Рада на этой неделе не рассмотрит бюджет – Разумков

Верховная Рада на этой неделе не будет рассматривать в сессионном зале законопроект о бюджете на следующий год. Об этом в ходе заседания согласительного совета парламента заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Он отметил, что проект со значительным опозданием поступил в парламент.

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"Бюджет к нам поступил с серьезной задержкой. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны ознакомиться с документом, и на этой неделе мы его рассмотреть не успеваем", – сказал глава парламента.

По его словам, документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента. "Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или на следующей внеочередном заседании, если будем видеть поддержку", – сказал Разумков.

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26 ноября, Минфин заявил об успешных переговорах с МВФ по госбюджету-2021.

27 ноября глава министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин после переговоров с МВФ уменьшил дефицит в проекте бюджета на 24 млрд грн.

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Наталия Софиенко

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