Реальная "черта бедности" в РФ втрое превышает официальную. Половина россиян – бедные

Фото: Pexels

Подавляющее большинство россиян полагают, что реальный порог минимального дохода в стране составляет 43 000 рублей ($448). Если использовать эту сумму для оценки уровня бедности, то более половины населения России являются бедными. Об этом свидетельствуют данные опроса российского сервиса по поиску работы Superjob и Росстата.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Согласно официальной статистике, количество бедных в России сокращается и находится на рекордно низком уровне: на конец второго квартала 2024 года их было всего 8,5% населения против 9% в 2022 году, 11% в 2021 году и 13,5% в 2019 году. году.

При этом, официальным "пределом бедности" является сумма 15 354 рублей в месяц ($448).

По мнению россиян, настоящая "граница" почти втрое выше официальной – 43 000 рублей ($448), а в крупных городах эта сумма должна составлять 45 000 рублей ($469).

Если использовать сумму, названную россиянами, то, по данным Росстата, более половины населения беднее.

К концу второго квартала 2024 года 54,1% россиян имели доход ниже 45 000 рублей ($469) в месяц. Более четверти – 28,7% – жили на сумму до 27 000 рублей ($281) ежемесячно. Каждый седьмой или 15,7% получал до 19 000 рублей ($198) в месяц.