Реальна "межа бідності" в РФ втричі перевищує офіційну. Половина росіян – бідні

Фото: Pexels

Переважна більшість росіян вважає, що реальний поріг мінімального доходу в країні складає 43 000 рублів ($448). Якщо використовувати цю суму для оцінки рівня бідності, то більш ніж половина населення Росії є бідними. Про це свідчать дані опитування російського сервісу з пошуку роботи Superjob та Росстату.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Згідно з офіційною статистикою, кількість бідних в Росії скорочується і є на рекордно низькому рівні: на кінець другого кварталу 2024 року їх було лише 8,5% населення проти 9% у 2022 році, 11% у 2021 році і 13,5% у 2019 році.

Водночас офіційною "межею бідності" є сума 15 354 рублів на місяць ($160).

На думку росіян, справжня "межа" майже втричі вища за офіційну – 43 000 рублів ($448), а у великих містах ця сума має складати 45 000 рублів ($469).

Якщо використовувати суму, названу росіянами, то, за даними Росстату, більш ніж половина населення є бідним.

На кінець другого кварталу 2024 року 54,1% росіян мали дохід нижче 45 000 рублів ($469) на місяць. Більше чверті – 28,7% – жили на суму до 27 000 рублів ($281) щомісяця. Кожен сьомий, або 15,7%, отримував до 19 000 рублів ($198) на місяць.