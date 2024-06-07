Регулятор отказал Харьковской товарной бирже в лицензии из-за местонахождения юрлица

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказала в выдаче лицензии ООО "Харьковская товарная биржа"

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказала в выдаче лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках ООО "Харьковская товарная биржа". Об этом говорится на сайте регулятора.

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Основанием для отказа стало нахождение юридического лица, подавшего заявление и соответствующие документы для получения лицензии, в течение срока их рассмотрения по местонахождению на территории, включенной в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Справка Товарная биржа (англ. Commodity market) – организация, объединяющая юридических и физических лиц, осуществляющих производственную и коммерческую деятельность, и имеющая целью оказание услуг в заключении биржевых сделок, выявление товарных цен, спроса и предложений на товары, изучение, составление и облегчение товарооборота и связанных с ним торговых операций. Это рынок, осуществляющий торговлю в первичном секторе экономики, а не в производстве продуктов. Товарная биржа (англ. Commodity market) – организация, объединяющая юридических и физических лиц, осуществляющих производственную и коммерческую деятельность, и имеющая целью оказание услуг в заключении биржевых сделок, выявление товарных цен, спроса и предложений на товары, изучение, составление и облегчение товарооборота и связанных с ним торговых операций. Это рынок, осуществляющий торговлю в первичном секторе экономики, а не в производстве продуктов.

Фирма ХТБ зарегистрирована 19 ноября 1993 года в Харькове. Размер уставного капитала компании составляет 1 млн грн. Основным видом деятельности ХТБ есть управление финансовыми рынками.

В ноябре 2023 года ХТБ решила учредить новое юридическое лицо ООО "Харьковская товарная биржа". В связи с этим было подано заявление в Нацкомиссию о получении соответствующих лицензий.