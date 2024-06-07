Регулятор отказал Харьковской товарной бирже в лицензии из-за местонахождения юрлица
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказала в выдаче лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках ООО "Харьковская товарная биржа". Об этом говорится на сайте регулятора.
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Основанием для отказа стало нахождение юридического лица, подавшего заявление и соответствующие документы для получения лицензии, в течение срока их рассмотрения по местонахождению на территории, включенной в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.
Фирма ХТБ зарегистрирована 19 ноября 1993 года в Харькове. Размер уставного капитала компании составляет 1 млн грн. Основным видом деятельности ХТБ есть управление финансовыми рынками.
В ноябре 2023 года ХТБ решила учредить новое юридическое лицо ООО "Харьковская товарная биржа". В связи с этим было подано заявление в Нацкомиссию о получении соответствующих лицензий.
- В конце апреля 2024 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила, что в Украине скоро может остаться только одна фондовая биржа – "Перспектива". Биржи ПФТС и Украинской бирже грозит утрата лицензии.