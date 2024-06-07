Регулятор відмовив Харківській товарній біржі в ліцензії через місце розташування юрособи

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку відмовила у видачі ліцензії ТОВ "Харківська товарна біржа"

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Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) відмовила у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках ТОВ "Харківська товарна біржа". Про це йдеться на сайті регулятора.

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Підставою для відмови стало розташування юридичної особи, яка подала заяву та відповідні документи для отримання ліцензії, протягом строку їх розгляду за місцем перебування на території, що включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Довідка Товарна біржа (англ. Commodity market) – організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Це ринок, що здійснює торгівлю у первинному секторі економіки, а не у виробництві продуктів. Товарна біржа (англ. Commodity market) – організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Це ринок, що здійснює торгівлю у первинному секторі економіки, а не у виробництві продуктів.

Фірму ХТБ зареєстровано 19 листопада 1993 року в Харкові. Розмір статутного капіталу компанії становить 1 млн грн. Основним видом діяльності ХТБ є управління фінансовими ринками.

У листопаді 2023 року ХТБ вирішила заснувати нову юридичну особу ТОВ "Харківська товарна біржа". У зв’язку з цим було подано заяву до Нацкомісії щодо отримання відповідних ліцензій.