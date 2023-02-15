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Едва ли не ключевым вопросом, от которого зависит будущее развитие экономики Украины после войны, является получение репараций от Российской Федерации. Такое получение возможно двумя путями:

Репарации будут получены в результате подписания мирного соглашения между Украиной и Россией посредством других стран. Украина подаст в Россию в международный суд и будет взимать средства в судебном порядке.

В настоящее время можно выделить три основных источника получения репараций, а именно:

Государственные средства, прежде всего золотовалютные активы Центробанка России, находящиеся в странах Европы и Северной Америки. Денежные средства и имущество российских частных и юридических лиц, которые считаются приближенными к власти. Будущие поступления от продажи российского экспорта, прежде всего – энергоносителей (за счет установления отдельного квази-налога, который будет работать как механизм автоматического взимания части стоимости энергоносителей при продаже на мировых рынках).

Точная сумма замороженных средств не называется, но их ориентировочный размер – 350 млрд долларов США (по некоторым данным – даже до 500 млрд), в том числе в странах ЕС – 68 млрд евро. Но в их передаче существует немало проблем. Первая из них – суверенный иммунитет на резервы Национального банка страны. Эти средства защищены на уровне национального законодательства отдельных стран, где они хранятся. Конфискация российских суверенных активов может стать прецедентом, который приведет к оттоку значительных средств из европейских и американских банков, а это может вызвать серьезные трудности. К тому же Украина – не единственный претендент на российские средства. В свое время акционерами ЮКОСа был выигран суд, по которому РФ должен возместить сумму более 50 млрд долларов США. Также, в ответ на наложенные аресты, в РФ было арестовано имущество американских и западноевропейских компаний, в том числе самолеты. Даже в случае возврата этого имущества часть его окажется в изношенном или непригодном состоянии. Поэтому Украина вряд ли получает все арестованные средства, принадлежащие российским государственным и частным структурам. Принудительное взыскание этих средств в скорый срок также проблематично. Надо доказать их причастность к преступлениям путинского режима. Значительная часть этих средств принадлежит бизнесменам, не имеющим влияния на принятие важнейших решений. Поэтому с ними возможно соглашение – часть активов (50%) они передают в фонд восстановления Украины, осуждают войну и предоставляют письменное обязательство не проводить финансовые операции с российскими государственными структурами до окончания войны. Остальные им возвращаются, но осуществляется усиленный мониторинг их финансовых операций.

Для лиц, имеющих влияние на принятие решений в Кремле – другой подход. Если они осуществят или будут способствовать смене руководства в России, то смогут получить индульгенцию на все активы. При этом необходимо будет обеспечить следующее:

Новые российские власти немедленно объявят о прекращении военных действий в Украине. Со временем будет восстановлена территориальная целостность Украины в границах 1991 года (Крым можно передать Украине через определенный срок, оговоренный в договоре). Отсрочка передачи Крыма Украине возможна при условии выполнения условий, определенных ниже. Новое руководство России делает полный отказ от ядерного оружия. Она передается международным структурам (НАТО, МАГАТЭ) и должна быть вывезена из России. Тогда Украина может объявить себя нейтральным государством с четкими гарантиями безопасности, предоставленными НАТО, а также США и Великобританией отдельно или членом НАТО без размещения ядерного оружия на своей территории. Новое руководство России подписывает добровольную передачу Украине не менее 200 млрд. долларов США из арестованных резервов Центробанка России. Остальные резервы могут потребоваться для возмещения расходов другим получателям, а также для обеспечения функционирования России на демократических началах или государств, образующихся на территории бывшей РФ.

Добровольная передача средств в пользу Украины – лучший вариант.

14 ноября 2022 г. Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлагается ввести механизм взыскания репараций. Однако эта резолюция является всеобщим документом без указания важных подробностей. Когда будет создан механизм взыскания репараций? Насколько она согласуется с законодательством стран, где арестованы российские активы и международным законодательством? Как сделать так, чтобы такое взыскание не имело прецедента по поводу активов других стран, прежде всего, золотовалютных резервов Центробанка? Кто будет оценивать ущерб? Сколько будут продолжаться эти процессы? Понятно одно. Если российские чиновники не подпишут передачу средств Украине согласно определенному международному соглашению, получение репараций может растянуться на многие годы. Но полученных репараций может оказаться недостаточно.

Поэтому есть еще один механизм получения репараций: обновленная Российская Федерация или образующиеся на ее территории страны будут продолжать экспортировать энергоносители. В международных договорах с ними можно прописать следующее: на выплату репараций Украине будет идти, например, 20-25% от продажи нефти и газа в течение 10 лет. Сумма репараций – минимум 350-400 млрд долларов в ценах 2022 года (на 01 января). Если эта сумма будет собрана раньше – репарации прекращаются. Преимущества этой формы получения репараций заключаются в том, что она позволит избежать существенных финансовых потрясений обновленной России или странам, которые образуются на ее территории. В обмен на такое согласование эти государства получают полное снятие санкций и часть активов бывшей России. Значительная часть выплат за счет будущих поступлений позволит финансировать затраты, которые будут растянуты во времени.

Для эффективного использования репараций необходимо создать модель будущей экономики Украины. Это позволит оценить необходимые направления вложения средств. Размер репараций, по крайней мере, сначала может оказаться не таким большим, как ожидалось, в силу вышеперечисленного. Главными направлениями использования средств, полученных от репараций, можно выделить:

Погашение внешних долгов Украины, полученных во время войны. Долговая разгрузка Госбюджета Украины будет способствовать высвобождению значительных ресурсов на первоочередные нужды (на социальные выплаты и т.п.). Уже сейчас можно предположить, что в Украине будет очень большая часть лиц, нуждающихся в получении помощи из Государственного бюджета. Восстановление инфраструктуры. Прежде всего, репарации должны быть направлены на строительство нового жилья для тех, кто потерял его и для участников боевых действий, особенно тех, кто получил инвалидность I и II группы. Подавляющее большинство из них не смогут оплатить больше, чем какую-либо незначительную часть стоимости этого жилья. Компенсации частным и юридическим лицам за утраченное имущество. Многие вынужденные переселенцы потеряли значительное количество личных вещей. Каждой такой семье должна быть предусмотрена выплата определенной суммы на приобретение необходимых бытовых вещей хотя бы низшего класса. В свою очередь, юридические лица в зоне боевых действий лишились производственного имущества на значительную сумму (например, энергетические предприятия). Все это должно быть оценено и хотя бы частично компенсировано. Оплата обучения для участников боевых действий и других лиц. Детальнее о программе переквалификации населения мы рассказали в этой статье. Вложение средств в человеческий капитал будет способствовать быстрому восстановлению экономики и повышению благосостояния украинских граждан. Компенсация за отдых. Для участников боевых действий должны быть созданы условия льготного отдыха. Так, участники боевых действий и их семьи должны иметь право на льготный отдых до конца жизни раз в год в Украине и в течение 10 лет – за ее пределами в ЕС. Реализация такой программы позволит участникам боевых действий почувствовать должное отношение к себе и закрепить статус Украины, как современного европейского государства, заботящегося о своих гражданах, прежде всего тех, кто рискуя жизнью, защищал ее свободу и независимость.

С целью предотвращения коррупционных рисков, контроль за использованием этих средств необходимо поручить международным финансовым структурам, а также ведущим международным аудиторским компаниям. Это жизненно необходимо для Украины, поскольку средств, которые будут переданы Украине как репарации, может не хватить на все неотложные потребности, которые будут способствовать быстрому экономическому восстановлению страны.