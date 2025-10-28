Российский чиновник подозревается в хищении 4 млн тонн украинского зерна

Чиновнику инкриминируется дело о хищении зерна на сумму 23 млрд грн

Фото: Министерство экологии РФ

СБУ объявила подозрение за совершение военного преступления заместителю министра сельского хозяйства России Андрею Разину. Его обвиняют в организации незаконного вывоза более 4 млн тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий для последующего экспорта. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, с начала вторжения до конца 2023 года заместитель министра вместе с руководством РФ и главами оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях организовал незаконное присвоение активов украинских агропредприятий.

Речь идет об имуществе известных украинских компаний: ООО СП "Нибулон", группы компаний TesslaGroup, ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины и других.

Общий объем присвоенного зерна превышает 4,136 млн тонн, что по предварительным оценкам составляет более 23 млрд грн.

Украденное зерно вывозили в Россию и оккупированный Крым, а оттуда морским путем экспортировали под видом российской продукции в Сирию, Египет, Турцию, Ливан и другие страны.

На основании собранных доказательств заместителю министра сельского хозяйства РФ Разину сообщено о подозрении по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.