Российский чиновник подозревается в хищении 4 млн тонн украинского зерна
СБУ объявила подозрение за совершение военного преступления заместителю министра сельского хозяйства России Андрею Разину. Его обвиняют в организации незаконного вывоза более 4 млн тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий для последующего экспорта. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, с начала вторжения до конца 2023 года заместитель министра вместе с руководством РФ и главами оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях организовал незаконное присвоение активов украинских агропредприятий.
Речь идет об имуществе известных украинских компаний: ООО СП "Нибулон", группы компаний TesslaGroup, ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины и других.
Общий объем присвоенного зерна превышает 4,136 млн тонн, что по предварительным оценкам составляет более 23 млрд грн.
Украденное зерно вывозили в Россию и оккупированный Крым, а оттуда морским путем экспортировали под видом российской продукции в Сирию, Египет, Турцию, Ливан и другие страны.
На основании собранных доказательств заместителю министра сельского хозяйства РФ Разину сообщено о подозрении по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.
- В апреле Морская охрана Государственной пограничной службы и Служба безопасности Украины в Черном море задержали иностранное судно "теневого флота" России, которое, по данным правоохранительных органов, вывезло из оккупированного Крыма 5000 тонн украинского зерна.
