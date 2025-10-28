Російський чиновник отримав підозру у викраденні 4 млн тонн українського зерна

Посадовцю інкримінують справу у викраденні зерна на суму 23 млрд грн

Фото: Міністерство екології РФ

СБУ оголосила підозру у вчиненні воєнного злочину заступнику міністра сільського господарства Росії Андрію Разіну. Його звинувачують в організації незаконного вивезення понад 4 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій для подальшого експорту. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з початку вторгнення до кінця 2023 року заступник міністра разом із керівництвом РФ та очільниками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях організував незаконне заволодіння активами українських агропідприємств.

Йдеться про майно відомих українських компаній: ТОВ СП "Нібулон", групи компаній TesslaGroup, ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Державної продовольчо-зернової корпорації України та інших.

Загальний обсяг привласненого зерна перевищує 4,136 млн тонн, що за попередніми оцінками становить понад 23 млрд грн.

Викрадене зерно вивозили до Росії та окупованого Криму, а звідти морем експортували під виглядом російської продукції до Сирії, Єгипту, Туреччини, Лівану та інших країн.

На підставі зібраних доказів заступнику міністра сільського господарства РФ Разіну повідомлено про підозру за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.