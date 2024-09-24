Россия потеряет миллиарды от продажи нефти и газа в следующие три года

Падение цен на энергоносители и уменьшение налогов для Газпрома приведет к снижению доходов России от нефтегазовой отрасли

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Российское правительство прогнозирует падение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за снижения цен на энергоносители и более мягкого налогового режима для ПАО "Газпром". Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно проекту трехлетнего бюджета, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, ключевой источник доходов России сократится на 14% с 2024 по 2027 год.

Ожидается, что в следующем году нефтегазовая отрасль России должна уплатить $118 млрд (10,94 трлн рублей) налогов в государственную казну. Это на 3,3% меньше, чем в прогнозе на 2024 год. В последующие два года, согласно прогнозу, годовые поступления продолжат снижаться, достигнув $100 млрд (9,77 трлн рублей) в 2027 году.

Поток нефтедолларов помогает России продолжать военную агрессию против Украины уже третий год, несмотря на то, что западные страны предоставили Украине миллиарды долларов военной помощи и ввели несколько волн санкций, призванных ограничить доходы России от экспорта энергоносителей. Россия обошла эти ограничения, создав теневой флот танкеров для доставки нефти и сжиженного газа новым клиентам в Азии, пишет Bloomberg.

Согласно прогнозам, средняя экспортная цена на российскую нефть со следующего года упадет ниже $70 за баррель. Ожидается, что средние контрактные цены на экспорт газа также снизятся к 2027 году.

В долгосрочной перспективе нефть может подешеветь еще больше, поскольку спрос на нее сокращается, а возобновляемые источники энергии становятся все популярнее.

Еще одним фактором, способствующим прогнозируемому снижению нефтегазовых поступлений в российский бюджет в следующем году, является план снятия дополнительного налога с Газпрома, который долгое время являлся основным источником поступлений в государственный бюджет.

Согласно расчетам Bloomberg, более мягкий фискальный режим сократит налоговые поступления от добычи газа в России более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом – до чуть более $11 млрд (1 трлн рублей) в 2025 году.