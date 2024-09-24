Росія втратить мільярди від продажу нафти й газу в наступні три роки

Падіння цін на енергоносії та зменшення податків для Газпрому призведе до зниження доходів Росії від нафтогазової галузі

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Російський уряд прогнозує падіння доходів від продажу нафти й газу протягом наступних трьох років через зниження цін на енергоносії та більш м'який податковий режим для ПАТ "Газпром". Про це пише Bloomberg.

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Згідно з проєктом трирічного бюджету, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, ключове джерело доходів Росії скоротиться на 14% з 2024 до 2027 року.

Очікується, що наступного року нафтогазова галузь Росії має сплатити $118 млрд (10,94 трлн рублів) податків до державної скарбниці. Це на 3,3% менше, ніж у прогнозі на 2024 рік. У наступні два роки, згідно з прогнозом, річні надходження продовжать знижуватися, досягнувши $100 млрд (9,77 трлн рублів) у 2027 році.

Фото: Bloomberg

Потік нафтодоларів допомагає Росії продовжувати військову агресію проти України вже третій рік поспіль, попри те, що західні країни надали Україні мільярди доларів військової допомоги та запровадили кілька хвиль санкцій, покликаних обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв. Росія обійшла ці обмеження, створивши тіньовий флот танкерів для доставлення нафти й скрапленого газу новим клієнтам в Азії, пише Bloomberg.

Згідно з прогнозами, середня експортна ціна на російську нафту з наступного року впаде нижче $70 за барель. Очікується, що середні контрактні ціни на експорт газу також знизяться до 2027 року.

У довгостроковій перспективі нафта може подешевшати ще більше, оскільки попит на неї скорочується, а відновлювані джерела енергії стають усе більш популярними.

Ще одним фактором, що сприяє прогнозованому зниженню нафтогазових надходжень до російського бюджету наступного року, є план зняття додаткового податку з Газпрому, який довгий час був основним джерелом надходжень до державного бюджету.

Згідно з розрахунками Bloomberg, м'якший фіскальний режим скоротить податкові надходження від видобутку газу в Росії більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком – до трохи понад $11 млрд (1 трлн рублів) у 2025 році.